Google Maps позволит выбрать аватар автомобиля ещё до начала поездки

Опубликовано 19 октября 2025, 16:301 мин.
Google Maps позволит выбрать аватар автомобиля ещё до начала поездкиВсё для вашей “брички”
В новой версии Google Maps появилась функция, которая позволит пользователям заранее выбрать, как будет выглядеть их автомобиль на карте. Ранее изменить значок можно было лишь после запуска навигации.
В разделе «Ваши автомобили» появится новая опция «Аватар для вождения», где можно выбрать понравившийся образ — будь то спортивная машина, пикап и др. Ранее Google уже добавила в Maps больше моделей и цветов машин для пользователей Android.
Новая функция была обнаружена в версии 25.42.02.817770306, однако пока не ясно, когда она появится у всех пользователей.