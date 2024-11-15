Google Maps сменил акцентный цвет на бирюзовый

Недавние скриншоты подтверждают это изменение, которое затронуло такие кнопки, как «Маршрут», «Начать» и другие в карусели. Этот переход к бирюзовому оттенку является отклонением от традиционной цветовой палитры Google, включающей синий, красный, желтый и зеленый. Причины выбора этого более приглушенного цвета пока не ясны, Google не прокомментировал решение.

Также стоит отметить, что в Google Maps для Android по-прежнему нет динамического изменения цвета, которое подстраивает схему под настройки системы.