Google Meet получит редизайн и не только

Одним из наиболее заметных изменений является обновленный интерфейс, который теперь более тесно связан с «режимом встреч». Новый интерфейс делает управление звонками более доступным и интуитивно понятным. Кроме того, Meet добавляет функцию обмена сообщениями во время звонка, которая ранее была доступна только в «режиме встреч». Теперь пользователи смогут отправлять сообщения, делиться ссылками и использовать реакции эмодзи во время личных звонков.

В обновлении также появилась возможность накладывать визуальные эффекты, такие как фоны и фильтры, и функция совместного использования экрана во время созвонов.

Интерфейс мобильного приложения был переработан: кнопки стали крупнее. Еще одним удобством является «плавный» переход звонков с компьютера на телефон или планшет Android.