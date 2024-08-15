Приложения
Опубликовано 15 августа 2024, 22:26
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Google Meet получит редизайн и не только

И функции обмена сообщениями во время звонка
В ближайшие месяцы Google Meet получит значительное обновление, пишут СМИ. Обновление привнесет несколько новых функций в приложение для видеозвонков.
Google Meet получит редизайн и не только

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Одним из наиболее заметных изменений является обновленный интерфейс, который теперь более тесно связан с «режимом встреч». Новый интерфейс делает управление звонками более доступным и интуитивно понятным. Кроме того, Meet добавляет функцию обмена сообщениями во время звонка, которая ранее была доступна только в «режиме встреч». Теперь пользователи смогут отправлять сообщения, делиться ссылками и использовать реакции эмодзи во время личных звонков.

В обновлении также появилась возможность накладывать визуальные эффекты, такие как фоны и фильтры, и функция совместного использования экрана во время созвонов.

Интерфейс мобильного приложения был переработан: кнопки стали крупнее. Еще одним удобством является «плавный» переход звонков с компьютера на телефон или планшет Android.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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