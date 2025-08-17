Google Messages научился удалять отправленные сообщения у всех получателей

Функция работает через RCS — современный стандарт обмена сообщениями, который расширяет возможности обычных SMS. После выделения сообщения и нажатия на значок корзины появятся два варианта: «Удалить для меня» и «Удалить для всех». Это касается как обычных переписок, так и групповых чатов, при условии, что собеседники используют Messages с поддержкой RCS.

Google постоянно развивает RCS и даже смогла убедить Apple принять этот стандарт на вооружение. Хоть и с нюансами.