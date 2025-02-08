Google начал добавлять вотермарки на отредактированные ИИ фотографии

Опубликовано 08 февраля 2025, 03:001 мин.
Google начал добавлять вотермарки на отредактированные ИИ фотографииЧерез Magic Editor
Google обновляет Magic Editor, он теперь добавляет водяные знаки на фотографии, отредактированные с помощью ИИ. Этот инструмент, доступный на последних моделях смартфонов Pixel, позволяет пользователям изменять изображения, перемещая или удаляя объекты, регулируя освещение и внося другие изменения.
Чтобы «снять опасения по поводу дезинформации, создаваемой искусственным интеллектом», Google расширяет систему водяных знаков SynthID. Ранее она применялась только к изображениям, полностью созданным искусственным интеллектом, но теперь он также будет маркировать большинство фотографий, отредактированных с помощью инструмента Magic Editor.
SynthID, разрабатываемый с 2023 года, встраивает невидимый цифровой водяной знак в пиксели изображения, благодаря чему правки ИИ можно распознать с помощью поиска изображений Google и совместимого ПО.