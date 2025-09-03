Google начал отключать YouTube Premium тем, кто живет не по одному адресу в семье

Семейный план YouTube Premium стоит около $ 23 в месяц и позволяет подключить до пяти человек. Подписка даёт просмотр без рекламы, возможность скачивать видео, слушать музыку в YouTube Music даже в фоновом режиме. Для многих это был удобный способ делиться подпиской с родственниками (или «друзьями» в других городах). Но теперь сервис начал блокировать такие аккаунты.

Пользователи жалуются, что получают письма с предупреждением: если система видит, что человек не живёт по адресу организатора подписки, доступ к Premium остановят через 14 дней.

YouTube, скорее всего, проверяет IP-адреса участников, как это делают Netflix и Disney+. Раньше существовала проверка «раз в 30 дней», но она не имела последствий. Теперь же компания реально ограничивает доступ.