Google начал сохранять историю ваших переводов с английского в аккаунте

Эта функция должна быть доступна для всех пользователей Google Translate. Вы увидите подсказку, в которой будет предложено «создать резервную копию истории переводов» с вариантами «Управление историей» или «Использовать Translate без учётной записи».

В разделе настроек можно найти «Историю» и, нажав на неё, посмотреть все ваши предыдущие поиски в хронологическом порядке. Вы можете добавить в избранное любой отдельный запрос с помощью значка звёздочки в верхнем левом углу.

Зачем это нужно? Опция позволит получить быстрый доступ к переводам, которые вы когда-то делали, с любых устройств. Главное, просто зайти на них в ваш аккаунт.