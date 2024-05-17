Google начал тестирование ИИ-обнаружения мошеннических звонков

Функция, предупреждающая пользователей Android об обнаружении потенциальных мошенничеств во время звонков в режиме реального времени, вызвала тревогу у защитников неприкосновенности частной жизни в связи с возможным злоупотреблением и слежкой.

Хотя Google объясняет нововведение мерами безопасности, некоторые беспокоятся о его более широких последствиях. Защитники частной жизни опасаются, что технология может быть использована компаниями, ведущими наблюдение, правительственными структурами или злоумышленниками для подслушивания разговоров. Опасения также распространяются на уязвимые группы, такие как политические диссиденты или люди, обращающиеся за такими услугами, как аборты.

Хотя Google уверяет, что функция не будет передавать данные с телефонов, критики по-прежнему скептически относятся к уязвимостям обработки данных на устройстве.