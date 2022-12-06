Google начал тестировать поиск по лицу в приложении «Фото»

Некоторые пользователи Android уже видели, что кнопка Lens исчезла из приложения. Эта опция осуществляет поиск на основе изображений. Она также помогает перевести, например, сфотографированную вывеску. На месте Lens у некоторых пользователей в приложении Photos появилась новая иконка поиска. При нажатии на неё во время просмотра изображения лица человека, приложение начинает искать то же самое лицо на ваших предыдущих фотографиях.