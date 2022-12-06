11:29, 06 декабря 2022
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Google начал тестировать поиск по лицу в приложении «Фото»Может быть удобно
Google тестирует новый инструмент поиска в приложении «Фото» (Photos). Он позволит находить фотографии с определёнными людьми в галерее.
Фото: Unsplash
Некоторые пользователи Android уже видели, что кнопка Lens исчезла из приложения. Эта опция осуществляет поиск на основе изображений. Она также помогает перевести, например, сфотографированную вывеску. На месте Lens у некоторых пользователей в приложении Photos появилась новая иконка поиска. При нажатии на неё во время просмотра изображения лица человека, приложение начинает искать то же самое лицо на ваших предыдущих фотографиях.
PhoneArena
Google может внедрить эту функцию для всех, если тестирование пройдёт успешно.