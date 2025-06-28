Google начала эксперимент с «предпочтительными источниками» в Поиске

Раньше Google самостоятельно решал, какие новостные источники показывать, и пользователи не могли повлиять на выбор. Теперь можно отмечать звёздочкой те сайты, которым вы доверяете больше всего. Их новости будут выделяться и чаще показываться, если они релевантны вашему запросу.

Важно: функция работает только с новостными статьями крупных издательств, а не с личными блогами или социальными сетями. Пока «Предпочтительные источники» доступны только в США и Индии.

Пока что остаётся дождаться, как именно будет работать эта функция на практике и насколько она поможет сделать поиск новостей удобнее и надежнее. А может она помешает объективности.