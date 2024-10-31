Google начала готовить свой магазин приложений к VR-шлемам. Ждём анонс

Еще одна причина заключается в том, что Google может пересмотреть свою позицию относительно размещения Play Store на гарнитурах Meta Quest. Это позволило бы пользователямQuest получить доступ к более широкому спектру приложений для Android.

Google еще не официально подтвердил никаких планов. Только время покажет, что компания готовит.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена