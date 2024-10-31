Google начала готовить свой магазин приложений к VR-шлемам. Ждём анонс

Google начала готовить свой магазин приложений к VR-шлемам. Ждём анонсНо будет ли Google их производить?
Хотя это не обязательно означает разработку собственного шлема Google, это показывает, что компания всё же обратила внимание на рынок, который она решила в своё время забросить после неудач с Google Glass. Теперь компания активно участвует в различных проектах AR/VR, включая партнерство с Qualcomm и Samsung, а также разработку собственной платформы «micro XR», если верить СМИ.
Еще одна причина заключается в том, что Google может пересмотреть свою позицию относительно размещения Play Store на гарнитурах Meta Quest. Это позволило бы пользователямQuest получить доступ к более широкому спектру приложений для Android.
Google еще не официально подтвердил никаких планов. Только время покажет, что компания готовит.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена