Приложения
Опубликовано 31 октября 2024, 22:10
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Google начала готовить свой магазин приложений к VR-шлемам. Ждём анонс

Но будет ли Google их производить?
Недавние открытия в коде Google Play Store указывают на то, что компания готовится к совместимости с VR/AR гарнитурами. Новый значок, представляющий гарнитуру, был замечен в меню «Установить на больше устройств», а ссылки на «XR-гарнитуры» были найдены в списках приложений.
Google начала готовить свой магазин приложений к VR-шлемам. Ждём анонс
© Ferra

Хотя это не обязательно означает разработку собственного шлема Google, это показывает, что компания всё же обратила внимание на рынок, который она решила в своё время забросить после неудач с Google Glass. Теперь компания активно участвует в различных проектах AR/VR, включая партнерство с Qualcomm и Samsung, а также разработку собственной платформы «micro XR», если верить СМИ.

© Android Authority

Еще одна причина заключается в том, что Google может пересмотреть свою позицию относительно размещения Play Store на гарнитурах Meta Quest. Это позволило бы пользователямQuest получить доступ к более широкому спектру приложений для Android.

Google еще не официально подтвердил никаких планов. Только время покажет, что компания готовит.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена