Google начала мешать устанавливать знаменитый тест производительности AnTuTu

Если пытаться установить AnTuTu самостоятельно, то Google Play Protect Services предупредит о том, что приложение может собирать данные, чтобы следить за пользователем. Владелец смартфона может вопреки предупреждениям установить AnTuTu, но есть предположения, что в будущем Google полностью запретит установку приложения.

Предупреждения Play Protect появляются при попытке установить версии 8.3.9 и 8.3.5. Что любопытно, AnTuTu всё ещё можно скачать в официальном App Store.

Также есть сообщения о том, что при посещении сайта AnTuTu через Google Chrome пользователи получают уведомления о содержании вредоносных программ.