Приложения
Сегодня 17:53
Google начала наказывать пользователей за блокировку рекламы на YouTube
Блокировка осуществлялась сторонним приложением
Один из пользователей GitHub рассказал, что Google приостановила его аккаунт за использование блокировщика рекламы на YouTube. Приложение было скачано не из магазина Google Play.
Именно к этому апеллировала компания в письме пользователю. Точнее говоря, Google написала, что заметила использование юзером приложения от третьей стороны, которого нет в официальном магазине, для обхода рекламы на YouTube. Аккаунт пользователя приостановили, поэтому ему пришлось восстанавливать смартфон до заводских настроек и создавать новую учётную запись.
Речь шла о приложении NewPipe. При этом пользователь не может понять, как Google узнала про скачивание им данной программы, ведь та даже не использует никакой информации Google-аккаунта. В связи с этим можно предположить, что компания собирает гораздо больше данных, чем говорит.
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