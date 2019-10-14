Google начала наказывать пользователей за блокировку рекламы на YouTube

Именно к этому апеллировала компания в письме пользователю. Точнее говоря, Google написала, что заметила использование юзером приложения от третьей стороны, которого нет в официальном магазине, для обхода рекламы на YouTube. Аккаунт пользователя приостановили, поэтому ему пришлось восстанавливать смартфон до заводских настроек и создавать новую учётную запись.

Речь шла о приложении NewPipe. При этом пользователь не может понять, как Google узнала про скачивание им данной программы, ведь та даже не использует никакой информации Google-аккаунта. В связи с этим можно предположить, что компания собирает гораздо больше данных, чем говорит.