Google начала опознавать россиян по лицу

Распознавание лица позволяет приложению производить группировку фотографий. Её можно включить и отключить в настройках Google Photos. Нужно найти там строку «Группировка похожих лиц» и поставить переключатель в необходимое положение. Можно установить группировку только для домашних животных.

Объединённые по лицам группы снимков хранятся в разделе «Альбомы». Им можно дать свои названия. Если же отключить группировку, то партии фотографий будут удалены, так же, как и модели лиц, на основе которых они были созданы.

Сообщается, что распознавание изображений и группировка в приложении могут занимать от 30 минут до недели.