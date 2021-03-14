Google начала распространять несовместимый со старыми версиями Android браузер Chrome

Новый браузер Chrome требует, чтобы устройство работало под управлением Android 10 или выше. Кроме того, у смартфона должно быть как минимум 8 ГБ оперативной памяти.

Чтобы проверить, получило ли ваше устройство обновление, нужно ввести chrome://version в адресную строку и нажать enter. В строке с версией должно быть указано «64-bit».

Новая 64-разрядная версия Chrome должна принести более высокую производительность. Достигнуто это за счёт улучшения управления памятью RAM.

В августе 2021 года Google позволит разработчикам загружать в Google Play Store только 64-разрядные версии приложений.