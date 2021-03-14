Приложения
Сегодня в 13:30
Google начала распространять несовместимый со старыми версиями Android браузер Chrome
64-разрядный
Google начала распространять 64-разрядную версию браузера Chrome для Android. Она не запустится на смартфонах под управлением старых версий операционной системы.
Новый браузер Chrome требует, чтобы устройство работало под управлением Android 10 или выше. Кроме того, у смартфона должно быть как минимум 8 ГБ оперативной памяти.
Чтобы проверить, получило ли ваше устройство обновление, нужно ввести chrome://version в адресную строку и нажать enter. В строке с версией должно быть указано «64-bit».
Новая 64-разрядная версия Chrome должна принести более высокую производительность. Достигнуто это за счёт улучшения управления памятью RAM.
В августе 2021 года Google позволит разработчикам загружать в Google Play Store только 64-разрядные версии приложений.