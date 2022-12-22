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15:06, 22 декабря 2022
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Google начнет выпускать обновления браузера Chrome отдельным пользователям раньше всех

Но их все равно может быть больше, чем желающих опробовать Beta-версии обновлений

Начиная с февраля 2023 года, Google Chrome немного изменит цикл выпуска обновлений, выпустив новый "ранний стабильный" релиз, который установить себе сможет "небольшой процент" пользователей.

Google начнет выпускать обновления браузера Chrome отдельным пользователям раньше всех

Фото: Unsplash

Google Chrome v110 станет первой версией браузера, которая перейдет на новый график выпуска. В настоящее время новые версии Chrome выпускаются сначала на канале "canary", затем распространяются на каналы dev, beta и, наконец, в всеобщий релиз.

Начиная с Chrome 110, Google расширит график выпуска новых версий, добавив в него новый "ранний стабильный" релиз, который предоставит пользователям последнюю версию Chrome на неделю раньше запуска. Кайл Брэдшоу отмечает, что это, скорее всего, все равно будет больший процент по сравнению с теми, кто решил зарегистрироваться в beta-канале обновлений.

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