Google начнет выпускать обновления браузера Chrome отдельным пользователям раньше всех

Google Chrome v110 станет первой версией браузера, которая перейдет на новый график выпуска. В настоящее время новые версии Chrome выпускаются сначала на канале "canary", затем распространяются на каналы dev, beta и, наконец, в всеобщий релиз.

Начиная с Chrome 110, Google расширит график выпуска новых версий, добавив в него новый "ранний стабильный" релиз, который предоставит пользователям последнюю версию Chrome на неделю раньше запуска. Кайл Брэдшоу отмечает, что это, скорее всего, все равно будет больший процент по сравнению с теми, кто решил зарегистрироваться в beta-канале обновлений.