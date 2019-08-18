Google наказала разработчиков приложений с надоедливой рекламой

Эксперты рассказали, что обнаруженные ими приложения действовали особенно хитро. Они не только показывали пользователю рекламные сообщения, которые было очень сложно закрыть, но и имели защиту от удаления. Какое-то время после установки эти программы бездействовали. Затем значок приложения на рабочем столе заменялся простым ярлыком. Если пользователь пытался переместить его в корзину, то сама программа не удалялась. Реклама между тем могла демонстрироваться в полноэкранном режиме, и закрыть её было невозможно. Чаще всего реклама запускалась с пятиминутным интервалом.

Эксперты из Trend Micro направили Google полный список приложений. Суммарное количество их скачиваний достигало 8 миллионов.