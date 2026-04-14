Приложения
Опубликовано 14 апреля 2026, 16:18
1 мин.

Google накажет сайты, которые мешают вам вернуться на прошлую страницу

Одной кнопкой
Бывает, что сайты при нажатии «назад» в браузере не пускают туда, куда вам нужно. Или перебрасывает на странную страницу, либо на ту же n-раз. Теперь такое поведение сайтов официально запрещено правилами Google.
Google накажет сайты, которые мешают вам вернуться на прошлую страницу

© Ferra.ru

Компания объявила, что т.н. «угон кнопки назад» считается «вредоносной практикой». Сайты, которые так делают, будут «наказаны» в поисковой выдаче. Они окажутся ниже в результатах поиска, и вы будете реже на них натыкаться. Если точнее, то нельзя использовать скрипты и приёмы, которые подменяют историю браузера, вставляют туда обманные страницы и т. д.

Даже если сайт сам не виноват (проблема может быть в рекламной сети, которую он подключил), по мнению Google, хозяин сайта всё равно обязан всё проверить и исправить.

Новые правила начнут действовать с 15 июня.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сайт
,
#критика
,
#Google