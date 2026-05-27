Google наконец официально представила новые иконки для своих приложений

Среди них: Gmail, Календарь, Chat, Meet, Google Диск, Документы, Презентации, Таблицы, Vids, Keep, Формы, Voice, Sites и Tasks.

Google хочет «сделать иконки более похожими друг на друга по стилю», но при этом «каждая должна сохранять свою индивидуальность».

Некоторые иконки изменились не сильно — например, в Meet поменяли цвет на жёлтый, но оставили старую камеру. Другие — как в Google Таблицах — стали «совсем абстрактными».

Полный переход для пользователей займёт время — возможно, до конца июня.