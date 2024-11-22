Google нашла критическую уязвимость 20-летней давности. Не без помощи ИИ

Это открытие знаменует собой прогресс в «автоматизированном обнаружении уязвимостей», используя большие языковые модели (LLM) для генерации целей фазза, процесс, который традиционно требовал участия человека. Новая обнаруженная уязвимость, CVE-2024−9143, представляет собой проблему выхода за границы памяти в OpenSSL, критическом компоненте интернет-инфраструктуры. В случае эксплуатации этот недостаток может привести к сбоям в работе приложений или, возможно, к удаленному выполнению кода.

Об уязвимости было сообщено 16 сентября, а исправлена она была 16 октября.