Google нашла причину просматривать личные файлы пользователей Google Диска

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Google нашла причину просматривать личные файлы пользователей Google ДискаКак это часто бывает, компания прикрывается заботой о соблюдении правил площадки
В сети появилась информация о свежем изменении правил пользования облачным хранилищем Google Диск. Теперь поисковый гигант будет ограничивать доступ к файлам, которые нарушают политику компании.
При этом выяснять, насколько правомерной была загрузка того или иного файла, будут сотрудники Google. Так, IT-гиганту будет достаточно получить «уведомление о потенциальном нарушении политики», как её специалисты возьмутся за просмотр этого самого контента.
В случае, если загруженные материалы и вправду нарушают правила Google Диска, то к ним применять меры: ограничение доступа, удаление файла или вовсе прекращение доступа пользователя к продуктам поискового гиганта.
Отметим, что уже целый ряд экспертов высказал опасения, что нововведение может нанести вред пользователям. И дело не только во внезапной потере доступа к файлам без веских причин, но также в потере ещё одного «кусочка» приватности.
Источник: Tom's Guide