Google нашла причину просматривать личные файлы пользователей Google Диска

При этом выяснять, насколько правомерной была загрузка того или иного файла, будут сотрудники Google. Так, IT-гиганту будет достаточно получить «уведомление о потенциальном нарушении политики», как её специалисты возьмутся за просмотр этого самого контента.

В случае, если загруженные материалы и вправду нарушают правила Google Диска, то к ним применять меры: ограничение доступа, удаление файла или вовсе прекращение доступа пользователя к продуктам поискового гиганта.

Отметим, что уже целый ряд экспертов высказал опасения, что нововведение может нанести вред пользователям. И дело не только во внезапной потере доступа к файлам без веских причин, но также в потере ещё одного «кусочка» приватности.