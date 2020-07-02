Google нашла способ остановить работу многих приложений на Android-смартфонах с root-правами

SafetyNet проверяет целостность Android и обнаруживает любые несоответствия в работе системы. Многие приложения, в том числе сервисы самой Google, банковские приложения, игры, при установке и каждом запуске требуют прохождения «аттестации» SafetyNet. Из-за этого на смартфонах с root-правами и неофициальными сборками такие приложения работать не могут.

Пользователи обходили эту проблему с помощью инструмента Magisk. Однако Google решила усилить процесс проверки: он теперь задействует аппаратные средства. Отмечается, что обойти новую защиту можно будет с большими трудами. Рядовым пользователям это может оказаться не под силу.