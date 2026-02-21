Google научил ИИ лучше «мыслить»: представлена Gemini 3.1 Pro

Главное улучшение коснулось способности ИИ к «рассуждению». Новая модель лучше справляется с логическими задачами и поиском нестандартных решений, пишут СМИ. Так, в бенчмарке ARC-AGI-2 (он проверяет умение ИИ справляться с совершенно новыми логическими задачами), Gemini 3.1 Pro, мол, обошла своих конкурентов.

Попробовать новинку уже можно. Она доступна всем, но для платных подписчиков Google AI Pro или Ultra, есть расширенные лимиты на использование.