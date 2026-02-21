Google научил ИИ лучше «мыслить»: представлена Gemini 3.1 Pro

Опубликовано 21 февраля 2026, 14:331 мин.
Google научил ИИ лучше «мыслить»: представлена Gemini 3.1 ProЧему научили
Google выпустила Gemini 3.1 Pro, через три месяца после запуска предыдущей модели. Разработчики называют ее «значительным шагом вперед» и позиционируют как инструмент «для решения сложных задач, где простого ответа недостаточно».
Главное улучшение коснулось способности ИИ к «рассуждению». Новая модель лучше справляется с логическими задачами и поиском нестандартных решений, пишут СМИ. Так, в бенчмарке ARC-AGI-2 (он проверяет умение ИИ справляться с совершенно новыми логическими задачами), Gemini 3.1 Pro, мол, обошла своих конкурентов.
Попробовать новинку уже можно. Она доступна всем, но для платных подписчиков Google AI Pro или Ultra, есть расширенные лимиты на использование.