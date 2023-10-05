Google научила смартфоны Pixel генерировать собственные обои из вашего описания

Эта функция, впервые представленная на майском мероприятии для разработчиков I/O, позволяет пользователям легко создавать новые обои на своих устройствах Pixel.

Пользователи могут выбрать категорию, например, выбрав категорию «Пейзаж мечты» и описав структуру, материал и цвет, можно получить такие результаты, как «Дом из растений цвета индиго», что приведет к появлению различных изображений покрытых зеленью структур с оттенком фиолетового.