Google научится запоминать вас по голосу

Судя по всему, Google Assistant сможет будет хранить и анализировать ваш голос для более «персонализированного распознавания речи». Это позволит улучшит время отклика и точность распознавания. Помощник также будет иметь доступ к серверам Google, где будут собираться и анализироваться сводки речевых моделей других пользователей. Эта функция, вероятно, позволит более продвинуто распознавать команды и имена контактов.

Конечно, из соображений конфиденциальности, Google должна будет оставить в настройках возможность отказаться от персонализированного распознавания речи.

Недавно стало известно, что Google внедряет новый раздел под названием «Совместимость с вашими активными устройствами» в свой магазин приложений.