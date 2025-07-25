Google «навязала» ИИ-обзоры 2 миллиардам пользователей

Опубликовано 25 июля 2025, 20:151 мин.
Google «навязала» ИИ-обзоры 2 миллиардам пользователейРост популярности Gemini
Генеральный директор Alphabet и Google Сундар Пичаи рассказал об успехах ИИ-сервисов компании. На отчётной встрече за второй квартал 2025 года он сообщил, что функция AI Overviews в Google Поиске теперь используется 2 миллиардами человек в месяц. В мае эта цифра была 1,5 миллиарда. AI Overviews показывает краткое содержание результатов поиска с помощью ИИ и доступна в 200 странах. И включается она сама, людям ничего делать для этого не нужно.
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Еще ИИ Gemini Google, набрало 450 миллионов активных пользователей в месяц. По словам Пичаи, количество ежедневных запросов к нему выросло более чем на 50% по сравнению с первым кварталом.
AI Mode — новый способ использования Google через чат с ИИ — пока доступен только в США и Индии, но уже им пользуются свыше 100 миллионов человек в месяц.
Google также сообщил, что более 9 миллионов разработчиков уже используют Gemini, а с помощью модели Veo 3 создано свыше 70 миллионов видео. Новый сервис Google Vids для создания видео из текста в Workspace уже насчитывает около миллиона пользователей в месяц.
Всего компания теперь обрабатывает 980 триллионов токенов в месяц — вдвое больше, чем в мае.