Google «навязала» ИИ-обзоры 2 миллиардам пользователей

Еще ИИ Gemini Google, набрало 450 миллионов активных пользователей в месяц. По словам Пичаи, количество ежедневных запросов к нему выросло более чем на 50% по сравнению с первым кварталом.

AI Mode — новый способ использования Google через чат с ИИ — пока доступен только в США и Индии, но уже им пользуются свыше 100 миллионов человек в месяц.

Google также сообщил, что более 9 миллионов разработчиков уже используют Gemini, а с помощью модели Veo 3 создано свыше 70 миллионов видео. Новый сервис Google Vids для создания видео из текста в Workspace уже насчитывает около миллиона пользователей в месяц.

Всего компания теперь обрабатывает 980 триллионов токенов в месяц — вдвое больше, чем в мае.