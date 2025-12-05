Приложения
Опубликовано 05 декабря 2025, 23:15
1 мин.

Google назвала лучшие расширения для Chrome в 2025 году

ИИ — всем
Google представила подборку лучших расширений для Chrome в 2025 году. Особенно выделились в этот раз ИИ-компаньоны.
Monica и Sider позволяют “общаться” с PDF-файлами, кратко пересказывать веб-страницы и создавать тексты прямо в браузере, не отвлекаясь на другие вкладки.

HARPA AI объединяет искусственный интеллект и автоматизацию, отслеживая изменения данных и падение цен.

Quillbot помогает писать, проверяя грамматику, перефразируя и генерируя тексты.

Расширения помогали в этом году и в работе с обучением. Fireflies.ai и Bluedot автоматически записывают, транскрибируют и подводят итоги онлайн-встреч.

QuestionAI стал для многих персональным репетитором, объясняя сложные темы, а eJOY превратил ежедневный серфинг в инструмент для изучения языков.

Некоторые расширения делают работу удобнее и без ИИ. Adobe перенесла инструменты Photoshop прямо в браузер. Phia автоматически сравнивает цены, помогая покупать выгоднее.

Источник:Google
Автор:Максим Многословный
