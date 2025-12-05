Google назвала лучшие расширения для Chrome в 2025 году

Google назвала лучшие расширения для Chrome в 2025 годуИИ — всем
Monica и Sider позволяют “общаться” с PDF-файлами, кратко пересказывать веб-страницы и создавать тексты прямо в браузере, не отвлекаясь на другие вкладки.
HARPA AI объединяет искусственный интеллект и автоматизацию, отслеживая изменения данных и падение цен.
Quillbot помогает писать, проверяя грамматику, перефразируя и генерируя тексты.
Расширения помогали в этом году и в работе с обучением. Fireflies.ai и Bluedot автоматически записывают, транскрибируют и подводят итоги онлайн-встреч.
QuestionAI стал для многих персональным репетитором, объясняя сложные темы, а eJOY превратил ежедневный серфинг в инструмент для изучения языков.
Некоторые расширения делают работу удобнее и без ИИ. Adobe перенесла инструменты Photoshop прямо в браузер. Phia автоматически сравнивает цены, помогая покупать выгоднее.