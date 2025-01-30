Google назвала рекордный штраф ЕС на миллиарды «наказанием за инновации»

Штраф был наложен после того, как Европейская комиссия обвинила Google в использовании своей операционной системы Android для «ограничения конкуренции». В частности, она заявила, что Google заставляет производителей телефонов предустанавливать свои сервисы, такие как Chrome, и блокирует использование конкурирующих операционных систем.

Адвокат Google Альфонсо Ламадрид защищал действия компании, утверждая, что эти соглашения не вредили конкуренции, а наоборот, помогали ей, делая популярные сервисы более доступными.