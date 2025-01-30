Опубликовано 30 января 2025, 08:151 мин.
Google назвала рекордный штраф ЕС на миллиарды «наказанием за инновации»Google обжалует штраф ЕС в 4,5 миллиарда долларов
Google обжалует исторический антимонопольный штраф в размере 4,3 миллиарда евро, наложенный Европейским союзом. Компания утверждает, что штраф «несправедливо наказывает ее инновации и бизнес-модель». Дело передано в Суд Европейского союза после того, как суд низшей инстанции поддержал решение о штрафе, немного снизив его до 4,1 миллиарда евро.
Штраф был наложен после того, как Европейская комиссия обвинила Google в использовании своей операционной системы Android для «ограничения конкуренции». В частности, она заявила, что Google заставляет производителей телефонов предустанавливать свои сервисы, такие как Chrome, и блокирует использование конкурирующих операционных систем.
Адвокат Google Альфонсо Ламадрид защищал действия компании, утверждая, что эти соглашения не вредили конкуренции, а наоборот, помогали ей, делая популярные сервисы более доступными.