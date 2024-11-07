Приложения
Опубликовано 07 ноября 2024, 18:43
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Google не понравилось расположение кнопки Magic Compose в Сообщениях

Она её переместила
Google Сообщения тестируют новое расположение кнопки Magic Compose. Переместили её из текстового поля в более заметное место рядом с быстрыми ответами, пишут СМИ.
Google не понравилось расположение кнопки Magic Compose в Сообщениях
© Ferra

Ранее Magic Compose находилась между галереей и полем для ввода текста, но скрывалась за стрелкой при начале набора текста. Теперь, в последней бета-версии, функция остаётся видимой в виде кнопки с иконкой искры, изменяющей цвет в зависимости от темы, как и кнопка отправки.

Google не понравилось расположение кнопки Magic Compose в Сообщениях

© 9to5Google

При вводе текста кнопка переключается на «Magic Rewrite» с иконкой карандаша и искры, что позволяет пользователям быстро получить доступ к функции. Новая компоновка освобождает интерфейс, предоставляя пользователям больше места для ввода текста, при этом Magic Compose остаётся под рукой.