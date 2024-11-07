Google не понравилось расположение кнопки Magic Compose в Сообщениях

Ранее Magic Compose находилась между галереей и полем для ввода текста, но скрывалась за стрелкой при начале набора текста. Теперь, в последней бета-версии, функция остаётся видимой в виде кнопки с иконкой искры, изменяющей цвет в зависимости от темы, как и кнопка отправки.