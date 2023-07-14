Google обновил Gmail для складных смартфонов

Хотя этот новый пользовательский интерфейс уже был мельком показан в мае, сейчас он впервые виден в более подробном виде.

Обновление пока доступно только для складных устройств, планшеты, возможно, получат его позже. Интересно, что этот интерфейс был замечен на Google Pixel Fold, но не на Pixel Tablet или Galaxy Z Fold 4.

Пользователи могут следить за обновлениями в Play Store.