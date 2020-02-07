Google обновил «Карты» в честь 15-летия сервиса

Представители Google заявили, что пользователи получат всё, что им нужно в обновлённом приложении Google Maps. Во вкладке Explore они смогут найти информацию о более чем 200 млн местах во всём мире. В разделе Commute пользователи смогут посмотреть наилучший маршрут для перемещения из точки А в точку Б и увидеть актуальное состояние дорожного трафика. Также в приложении есть вкладка с рекомендациями For you. Это актуально для русскоязычных пользователей.

Кроме того, компания обновила иконку Google Maps. Как она менялась со временем, можно посмотреть в этом видеоролике: