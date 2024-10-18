Опубликовано 18 октября 2024, 17:531 мин.
Google обновил NotebookLM — сервис создания ИИ-подкастов из заметокПозволяя создавать пользовательские подкасты на основе любого материала
Приложение Google NotebookLM представило новую функцию, позволяющую пользователям настраивать подкасты с помощью ИИ на основе практически любого материала. Последнее обновление также убрало статус «экспериментальный», подтверждая готовность программы к широкому применению.
Теперь пользователи могут загружать документы, файлы или даже ссылки с YouTube, чтобы генерировать персонализированные аудио. Для начала можно создать новую заметку на сайте Google Labs, добавить нужные источники и настроить подкаст, задав ИИ конкретные команды.
Эти команды могут выделять нужные разделы, углубляться в определённые темы или учитывать разные аудитории. Руководитель команды NotebookLM Райза Мартин советует сначала создать «Аудиообзор» и записать вопросы или пожелания для последующих улучшений. Эти заметки помогут сделать подкаст «ещё более персонализированным».