Теперь пользователи могут загружать документы, файлы или даже ссылки с YouTube, чтобы генерировать персонализированные аудио. Для начала можно создать новую заметку на сайте Google Labs, добавить нужные источники и настроить подкаст, задав ИИ конкретные команды.

Эти команды могут выделять нужные разделы, углубляться в определённые темы или учитывать разные аудитории. Руководитель команды NotebookLM Райза Мартин советует сначала создать «Аудиообзор» и записать вопросы или пожелания для последующих улучшений. Эти заметки помогут сделать подкаст «ещё более персонализированным».