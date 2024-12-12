Google обновила дизайн сайта с собственным ИИ Gemini

Кнопка «Спросить у Gemini» также была перемещена вслед за опциями загрузки, а значок микрофона теперь полностью залито. Кроме того, поле ввода текста теперь имеет тонкий контур, вместо прежнего рельефного.

В приложении для Android информация о модели теперь отображается на главной странице. Пользователи увидят надпись «Gemini Advanced», а затем версию модели, например «1.5 Pro» или «1.5 Flash», в зависимости от подписки пользователя. В разговорах приложение показывает «1.5 Pro» вместо «Gemini Advanced».

Google также добавил опцию «Сохраненная информация» в меню аккаунта.