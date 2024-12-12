Google обновила дизайн сайта с собственным ИИ Gemini

Опубликовано 12 декабря 2024, 06:001 мин.
Google обновила дизайн сайта с собственным ИИ GeminiИ в приложении для Android
Google внесла ряд обновлений в платформу Gemini как на веб-сайте, так и в приложении для Android. На сайте текстовое поле было приведено в соответствие с дизайном мобильного приложения. Значок «Загрузить изображение» теперь отображается первым слева для подписчиков Advanced.
© Скриншот Ferra.ru
Кнопка «Спросить у Gemini» также была перемещена вслед за опциями загрузки, а значок микрофона теперь полностью залито. Кроме того, поле ввода текста теперь имеет тонкий контур, вместо прежнего рельефного.
В приложении для Android информация о модели теперь отображается на главной странице. Пользователи увидят надпись «Gemini Advanced», а затем версию модели, например «1.5 Pro» или «1.5 Flash», в зависимости от подписки пользователя. В разговорах приложение показывает «1.5 Pro» вместо «Gemini Advanced».
Google также добавил опцию «Сохраненная информация» в меню аккаунта.