Google обвинили в краже контента из-за нового ИИ-режима

Опубликовано 22 мая 2025, 23:591 мин.
Google обвинили в краже контента из-за нового ИИ-режимаNews/Media Alliance
Организация News/Media Alliance резко раскритиковала Google после анонса нового ИИ-режима на конференции Google I/O. Этот режим интегрирует чат-бота в поисковик, помогая пользователям получать ответы быстрее, но при этом удерживает их на платформе Google, не перенаправляя на сайты новостных изданий.
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Глава News/Media Alliance Даниэль Коффи заявила, что ссылки были единственным способом, с помощью которого издатели получали трафик и доход. Теперь же Google просто берет их контент без разрешения и не возвращает ничего взамен, что по сути является кражей. По её мнению, власти должны вмешаться, чтобы не дать Google продолжать доминировать в интернете.
Ранее организация уже выступала против Google в антимонопольном деле, требуя дать издателям право запрещать использовать их материалы для обучения искусственного интеллекта.