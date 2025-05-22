Google обвинили в краже контента из-за нового ИИ-режима

Глава News/Media Alliance Даниэль Коффи заявила, что ссылки были единственным способом, с помощью которого издатели получали трафик и доход. Теперь же Google просто берет их контент без разрешения и не возвращает ничего взамен, что по сути является кражей. По её мнению, власти должны вмешаться, чтобы не дать Google продолжать доминировать в интернете.

Ранее организация уже выступала против Google в антимонопольном деле, требуя дать издателям право запрещать использовать их материалы для обучения искусственного интеллекта.