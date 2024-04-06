Google объяснил новые меры безопасности в Кошельке

Обязательная разблокировка телефона для совершения платежей: ранее в некоторых странах разрешалось совершать бесконтактные платежи до определенного порога без разблокировки телефона. Эта практика была отменена. Теперь Google Wallet требует разблокировать телефон для всех розничных платежей. Это хорошее изменение для безопасности, пишет 9to5Google, но некоторые пользователи жаловались и хотят, чтобы Google Кошелек просто следовал тому же поведению/ограничениям, что и их физические карты.

А вот для ускорения посадки в общественный транспорт Google Wallet предлагает отключить верификацию для проездных. Однако для дополнительной безопасности вы можете включить эту опцию.