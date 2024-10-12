Google обжаловала решение суда по внедрению сторонних магазинов в Android

Вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Мулхолланд выразила опасения по поводу последствий этого решения, заявив в блоге, что оно может поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей, усложнить продвижение приложений для разработчиков и уменьшить конкуренцию среди устройств.

Решение уже оказывает влияние на индустрию: Epic Games планирует запустить свой магазин приложений Epic Games Store на Google Play к 2025 году, а Microsoft объявила о намерении разрешить прямые покупки игр в своем Android-приложении для Xbox со следующего месяца.