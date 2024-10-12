Google обжаловала решение суда по внедрению сторонних магазинов в Android

Опубликовано 12 октября 2024, 03:451 мин.
Google обжаловала решение суда по внедрению сторонних магазинов в Androidи изменить систему биллинга на Android
Google официально подала апелляцию на недавнее решение по делу Epic Games, которое может изменить экосистему приложений Android. Решение судьи Джеймса Доното обязывает Google разрешить использование сторонних магазинов приложений в Google Play и отменить требования к приложениям по использованию платежной системы Google. Эти изменения должны вступить в силу 1 ноября 2024 года и оставаться в действии до 1 ноября 2027 года.
Вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Мулхолланд выразила опасения по поводу последствий этого решения, заявив в блоге, что оно может поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей, усложнить продвижение приложений для разработчиков и уменьшить конкуренцию среди устройств.
Решение уже оказывает влияние на индустрию: Epic Games планирует запустить свой магазин приложений Epic Games Store на Google Play к 2025 году, а Microsoft объявила о намерении разрешить прямые покупки игр в своем Android-приложении для Xbox со следующего месяца.