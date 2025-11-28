Google ограничила бесплатный доступ к своему ИИ из-за высокого спроса

Раньше можно было делать до 5 текстовых запросов в день к модели Gemini 3 Pro. Теперь лимит стал непостоянным и может быть снижен в любой момент. И количество изображений, которые можно создавать и редактировать с помощью функции Nano Banana Pro, уменьшилось с 3 до 2 в день.

Компания объясняет эти шаги «исключительно высоким спросом», который создал нагрузку на серверы.

В Google пообещали восстановить доступ, когда ситуация нормализуется.

Ограничения не затронули пользователей, которые платят за подписки Google AI Pro или Ultra. Для них лимиты остались прежними.