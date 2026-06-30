Google ограничила доступ Meta* к своим ИИ-моделям

По данным издания, ещё в марте Google уведомил Meta*, что не сможет удовлетворить её потребности в полном объёме. Другие клиенты Google тоже пострадали, но в меньшей степени.

Чтобы справиться с нехваткой, Meta*, мол, попросила своих сотрудников более экономно расходовать «токены».

Официального подтверждения от компаний на момент написания материала нет.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена