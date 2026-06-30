Google ограничила доступ Meta* к своим ИИ-моделям

Опубликовано 30 июня 2026, 06:151 мин.
Google ограничила доступ Meta* к своим ИИ-моделямИз-за нехватки мощностей
Как пишет Financial Times, Google ввела ограничения для Meta* на использование своих ИИ-моделей Gemini. Meta* якобы запросила слишком большой объём вычислительных мощностей, который Google не может дать.
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По данным издания, ещё в марте Google уведомил Meta*, что не сможет удовлетворить её потребности в полном объёме. Другие клиенты Google тоже пострадали, но в меньшей степени.
Чтобы справиться с нехваткой, Meta*, мол, попросила своих сотрудников более экономно расходовать «токены».
Официального подтверждения от компаний на момент написания материала нет.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:CNBC
Автор:Максим Многословный
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