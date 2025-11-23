Google опровергла данные СМИ, что Gmail использует ваши письма для обучения ИИ

По её словам, компания не меняла настройки пользователей и Google не использует содержимое Gmail для обучения модели Gemini.

Тем не менее компания рекомендует проверить настройки. Один из сотрудников The Verge заметил, что ранее отключённые «Умные функции» у него снова оказались включены. В настройках Workspace указано, что при их включении вы разрешаете Google использовать данные для персонализации сервисов. Однако, как подчёркивают в компании, это не означает, что ваши письма передаются для обучения ИИ.