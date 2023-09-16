Google «оштрафовали» на $155 млн за отслеживание геолокации

Обвинители заявляли, что Google продолжала отслеживать местоположение пользователей в целях целевой рекламы даже после того, как пользователи отключили настройку «История местоположения», что фактически нарушало их предпочтения в отношении конфиденциальности. Кроме того, Google обвинялась в том, что вводила пользователей в заблуждение относительно возможности блокировать нежелательную рекламу.

По условиям мирового соглашения, компания Google выплатит Калифорнии 93 млн долларов и будет обязана предоставлять более прозрачную информацию о том, как она отслеживает местоположение пользователей и использует полученные данные.

Еще 62 млн долларов после вычета судебных издержек будут направлены в некоммерческие организации, занимающиеся вопросами конфиденциальности в Интернете. Такой подход был выбран в связи с нецелесообразностью распределения средств между миллионами индивидуальных пользователей.