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Google отказалась обновлять свои приложения на iOS из-за новых требований Apple
Обновлений нет уже больше месяца
С 8 декабря Apple начала требовать от разработчиков, чтобы они добавляли к приложениям «ярлыки конфиденциальности» и сообщали, какие пользовательские данные они собирают. Это касается и обновлений для приложений. Как пишет MacRumors, Google до сих не подчинилась требованию Apple, и потому не обновляет свои приложения на iOS уже больше месяца.
Многие разработчики приложений, в том числе Facebook, подчинились новым правилам. Google же стала исключением.
С 7 декабря не обновлялись Gmail, Google Maps, Chrome и YouTube. «Ярлыка конфиденциальности» на них тоже нет.
5 января Google говорила журналистам, что добавит необходимые данные к приложениям на iOS «на этой неделе или следующей». Срок прошёл, но ничего не изменилось. Как правило, Google обновляет свои приложения гораздо чаще. Кроме того, их версии для Android апдейты получают. Google своё поведение не объясняет.