Google отказалась обновлять свои приложения на iOS из-за новых требований Apple

Многие разработчики приложений, в том числе Facebook, подчинились новым правилам. Google же стала исключением.

С 7 декабря не обновлялись Gmail, Google Maps, Chrome и YouTube. «Ярлыка конфиденциальности» на них тоже нет.

5 января Google говорила журналистам, что добавит необходимые данные к приложениям на iOS «на этой неделе или следующей». Срок прошёл, но ничего не изменилось. Как правило, Google обновляет свои приложения гораздо чаще. Кроме того, их версии для Android апдейты получают. Google своё поведение не объясняет.