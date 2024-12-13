Google отключила белорусов от AdSense

Монетизация через эти аккаунты больше не будет возможна. Google заявил, что доходы за декабрь по-прежнему будут выплачиваться в период с 21 по 26 января 2025 года, если будут соблюдены пороги выплат и платежи не будут приостановлены.

Этот шаг затронет владельцев сайтов, блогеров на YouTube и разработчиков приложений в Беларуси, которые полагаются на рекламную сеть Google для получения дохода. Они потеряют доступ ко всем инструментам монетизации, предоставляемым AdSense.

Google не назвал конкретных причин такого решения, но продолжает сворачивать обслуживание в некоторых регионах.