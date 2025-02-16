Google отключила оповещения о землетрясениях на Android в Бразилии после ошибки

Google извинился за ошибку, объяснив, что его система обнаружила «возможные признаки активности» у побережья Сан-Паулу, что и привело к ложным оповещениям. Компания пока не объяснила, что именно пошло не так, но отключила функцию в Бразилии на время расследования проблемы.

Ложное срабатывание вызвало ажиотаж в социальных сетях, так как многие люди обсуждали неожиданные предупреждения.