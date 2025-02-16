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Опубликовано 16 февраля 2025, 13:30
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Google отключила оповещения о землетрясениях на Android в Бразилии после ошибки

Из-за ложной тревоги
Google отключила систему оповещения о землетрясениях на Android в Бразилии после того, как она по ошибке отправила предупреждения о землетрясениях, которых не было. Рано утром пользователи в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро получили предупреждения о сейсмической активности в Убатубе и Байшада-Сантиста. Однако Гражданская оборона Сан-Паулу подтвердила, что никаких землетрясений не было.
Google отключила оповещения о землетрясениях на Android в Бразилии после ошибки
© Ferra.ru

Google извинился за ошибку, объяснив, что его система обнаружила «возможные признаки активности» у побережья Сан-Паулу, что и привело к ложным оповещениям. Компания пока не объяснила, что именно пошло не так, но отключила функцию в Бразилии на время расследования проблемы.

Ложное срабатывание вызвало ажиотаж в социальных сетях, так как многие люди обсуждали неожиданные предупреждения.