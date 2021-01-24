Google отключит приложение для видеозвонков в смартфонах Huawei и Honor

О том, что Google Duo перестанет работать на некоторых девайсах, стало известно из кода приложения. На несертифицированных смартфонах учётная запись пользователя Google Duo будет отключена, но он сможет скачать всю историю звонков, прежде чем ему отменят доступ.

Под несертифицированным устройством Google имеет в виду смартфоны, которые не получили разрешения на использование фирменных сервисов компании.

Google Duo перестанет работать 1 апреля 2021 года. У пользователей затем будет две недели, чтобы загрузить свои данные из приложения.