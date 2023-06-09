Google отключит приложение облачного хранилища Drive на старых компьютерах

19:11, 09 июня 2023
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Google отключит приложение облачного хранилища Drive на старых компьютерахПользователи Windows 8, 8.1. и Windows 10 x32 больше не смогут пользоваться приложением
В августе выйдет обновление для Windows-приложения облачного хранилища Google Drive. В результате пользователи Windows 8, 8.1. и 32-битной Windows 10 больше не смогут пользоваться клиентом.
Google сворачивает поддержку устаревших ОС и компьютеров. Но пользователи, конечно, не потеряют доступ к данным, сохранённым в Google Drive: как и прежде, можно воспользоваться веб-версией облачного хранилища.
Августовское обновление — продолжение обновления всей линейки продуктов Google и сворачивание поддержки устаревших систем. В частности, пользователи Windows 8 и 8.1. уже не могут пользоваться обновлёнными браузерами Chrome и Mozilla Firefox.
Источник:The Verge
Автор:Андрей КадуковТеги: