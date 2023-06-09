Google отключит приложение облачного хранилища Drive на старых компьютерах

Google сворачивает поддержку устаревших ОС и компьютеров. Но пользователи, конечно, не потеряют доступ к данным, сохранённым в Google Drive: как и прежде, можно воспользоваться веб-версией облачного хранилища.

Августовское обновление — продолжение обновления всей линейки продуктов Google и сворачивание поддержки устаревших систем. В частности, пользователи Windows 8 и 8.1. уже не могут пользоваться обновлёнными браузерами Chrome и Mozilla Firefox.