Google открыла бесплатный доступ к генератору видео Veo 3, но нужно торопиться

CEO Google Сундар Пичай в публикации в X сообщил: «Veo 3 теперь бесплатен на выходные для всех — не могу дождаться, чтобы увидеть, что вы создадите!»

Обычно Veo 3 доступен только подписчикам Gemini Pro, но в эти дни пользоваться им могут все через приложение Gemini на Android и iOS, а также через веб-сайт. Для удобства пользователей Google увеличила мощности облака и добавила дополнительные TPU.

Veo 3 — это передовой инструмент, который превращает текстовые запросы в короткие видео. Для пользователей из Индии также доступна версия Veo 3 Fast для более быстрой работы.