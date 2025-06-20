Google открыла доступ к ИИ-моделям Gemini 2.5 Pro, Flash и новой Flash-Lite

Все три модели умеют «рассуждать» — анализируют запрос пользователя в несколько этапов, чтобы давать более точные ответы. При этом разработчики могут сами регулировать «глубину размышлений» модели.

Gemini 2.5 Flash-Lite отличается тем, что работает быстрее всех других моделей и потребляет меньше ресурсов. Функция рассуждения в ней по умолчанию отключена, но её можно включить.

Теперь все модели доступны через Google AI Studio, Vertex AI и приложение Gemini. Google также удвоил лимит запросов в день для Pro-версии — с 50 до 100.