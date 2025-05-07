Google открыла ранний доступ к обновлённой версии ИИ-модели Gemini 2.5 Pro

По словам Талси Доши, директора по продуктам Google, новая модель особенно хорошо справляется с такими задачами, как редактирование и преобразование кода, создание сложных ИИ-агентов и разработка интерактивных веб-интерфейсов.

Обновлённая Gemini 2.5 Pro стала лидером рейтинга WebDev Arena, обогнав предыдущую версию на 147 баллов. Этот рейтинг оценивает, насколько хорошо модель создаёт красивые и удобные веб-приложения.

Кроме того, модель по-прежнему сильна в работе с мультимедийными данными и длинными текстами — на тесте по видеоанализу она набрала 84,8%.

Разработчики уже могут опробовать обновлённую модель через Gemini API в Google AI Studio и Vertex AI.