Google отложила замену классического Ассистента на ИИ в Android

По словам Google, сроки были пересмотрены, чтобы обеспечить «более плавный и удобный переход» для пользователей. Итог всё равно один: Google Assistant станет недоступен на устройствах, которые поддерживают Gemini. Также исчезнет возможность скачать приложение Google Assistant отдельно.

Пока же Gemini активно внедряется в другие продукты компании. Он доступен в умных часах на Wear OS, в Android Auto, а также в устройствах умного дома Google.