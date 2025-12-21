Google отложила замену классического Ассистента на ИИ в Android

Опубликовано 21 декабря 2025, 07:301 мин.
Google отложила замену классического Ассистента на ИИ в AndroidПереход на Gemini откладывается
Google решила не торопиться с заменой голосового помощника Google Assistant на ИИ Gemini в смартфонах на Android. Переход теперь планируется завершить в течение 2026 года, хотя ранее предполагалось сделать это до конца 2025 года, пишут СМИ.
По словам Google, сроки были пересмотрены, чтобы обеспечить «более плавный и удобный переход» для пользователей. Итог всё равно один: Google Assistant станет недоступен на устройствах, которые поддерживают Gemini. Также исчезнет возможность скачать приложение Google Assistant отдельно.
Пока же Gemini активно внедряется в другие продукты компании. Он доступен в умных часах на Wear OS, в Android Auto, а также в устройствах умного дома Google.