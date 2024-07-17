Google отменила эксперимент с аннотациями в поисковике: это никому не нужно

Запущенная в ноябре в рамках инициативы Search Labs, функция Notes позволяла пользователям добавлять заметки к ссылкам.

Согласно заявлению представителя Google Эшли Томпсон, решение о прекращении использования Notes отражает "результаты экспериментов" и указывает на то, что "функция не получила достаточной популярности", чтобы оправдать более широкое распространение. Томпсон подчеркнула, что Search Labs служит платформой для смелых экспериментов, при этом понимая, что не все инициативы дойдут до широкого распространения.