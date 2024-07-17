Приложения
Опубликовано 17 июля 2024, 19:01
1 мин.

Google отменила эксперимент с аннотациями в поисковике: это никому не нужно

Стали бы пользоваться?
Google решила отказаться от экспериментальной функции, позволявшей пользователям аннотировать результаты поиска текстом и изображениями. Эксперимент завершился всего через несколько месяцев.
Google отменила эксперимент с аннотациями в поисковике: это никому не нужно

© Google

Запущенная в ноябре в рамках инициативы Search Labs, функция Notes позволяла пользователям добавлять заметки к ссылкам.

Согласно заявлению представителя Google Эшли Томпсон, решение о прекращении использования Notes отражает "результаты экспериментов" и указывает на то, что "функция не получила достаточной популярности", чтобы оправдать более широкое распространение. Томпсон подчеркнула, что Search Labs служит платформой для смелых экспериментов, при этом понимая, что не все инициативы дойдут до широкого распространения.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#заметки
,
#Google